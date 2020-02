Rumor: El battle royale de Modern Warfare será jugable “pronto”

El modo battle royale de Call of Duty: Modern Warfare (2019) es un secreto a voces. A pesar de que ni Activision ni Infinity Ward han hablado al respecto de este modo, varias filtraciones y analistas de la industria aseguran que no falta mucho para que veamos un battle royale implementado en este FPS.

Ambas compañías aparentemente han insinuado tal adición con una cinemática en el juego que se agregó como parte de la gran actualización de la Temporada 2 del título. Dicho esto, aunque no hay información oficial sobre el modo, una nueva filtración ha revelado que, supuestamente, se llamará Warzone. Mientras tanto, rumores e informes adicionales han mencionado que el battle royale será independiente y free-to-play.

Will be able to play soon enough. https://t.co/A1a6bEOnrk

Como siempre, hay que tomar estos rumores como lo que son, rumores sin confirmaciones. Sin embargo, no sería una sorpresa si esta información llegará ser realidad y en un par de semanas o meses sea revelado de manera oficial el modo battle royale.

Modern Warfare: Battle Royale is called "Call of Duty: Warzone"

Will be STANDALONE free-to-play game this could SERIOUSLY be an insane game changer for the franchise. pic.twitter.com/2JlWEtJlU5

— Miguel Lozada (@MLozada) February 12, 2020