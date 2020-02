Pokémon Home ya está disponible en móviles y Switch

Pokémon Home por fin está disponible para Nintendo Switch, dispositivos iOS y Android. Esta aplicación le permite a los entrenadores de todo el mundo administrar su colección de pokémon en múltiples juegos, intercambiar con otros, participar en Wonder Box y el Sistema de Comercio Global, y mucho más.

Una vez que descargues la aplicación gratuita, podrás continuar con un plan gratis con opciones limitadas, u optar por un paquete premium. Sin importar el dispositivo, el precio es el mismo. Por $2.99 tendrás un mes de acceso. Tres meses tiene un precio de $4.99 dólares. Por último, el año de suscripción te costará $15.99.

Hay diferencias entre Nintendo Switch y móviles. La versión de Switch de Pokemon Home no permite intercambiar, recibir Mystery Gifts y verificar Battle Data y noticias. Por otro lado, la versión móvil no permite que los entrenadores muevan pokémon de Pokemon Sword, Pokemon Shield, Pokemon: Let’s Go, Pikachu!, y Pokemon: Let’s Go, Eevee! o intercambiar puntos de Pokémon Home por BP (puntos de batalla).

En temas relacionados, Pokémon Go ha superado los $3 mil millones de dólares recaudados. De igual forma, Nintendo ha roto silencio sobre las filtraciones de Sword and Shield.

Vía: iOS y Android