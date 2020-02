Activision Blizzard retira sus juegos de GeForce Now

A pesar de que sólo ha pasado poco más de una semana desde que GeForce Now, la plataforma de streaming de Nvidia, se lanzó al mercado de manera oficial, ya se ha enfrentado a su primer problema. Recientemente se dio a conocer que Activision Blizzard retirará sus juegos de este servicio.

Por medio de un comunicado, Nvidia mencionó que siguen trabajando para crear un catálogo de calidad en PC que sea accesible para GeForce Now. El mismo comunicado también menciona que fue Activision Blizzard quienes decidieron retirar su juegos de la plataforma. Por el momento esta compañía no ha revelado la razón detrás de esta acción.

“Esto significa agregar continuamente nuevos juegos y, en ocasiones, tener que eliminar juegos, similar a otros proveedores de servicios digitales. Según su solicitud, tengan en cuenta que los juegos de Activision Blizzard serán eliminados del servicio. Si bien es lamentable, esperamos trabajar junto con Activision Blizzard para volver a habilitar estos juegos y más en el futuro”.

Esto significa que juegos como Call of Duty: Modern Warfare, Diablo III, Hearthstone, Overwatch y más ya no están disponibles en GeForce Now.

Vía: Nvidia