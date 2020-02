Reporte: El shooter de Riot Games combina CS:GO con Overwatch

A pesar de que aún falta mucho tiempo para tener información oficial del shooter en primera persona competitivo de Riot Games, conocido como Project A, el ex jugador profesional de Counter Strike: Global Offensive y Overwatch, HenryG, tuvo la oportunidad de probar un pequeño demo de este título, y ha compartido sus impresiones.

De acuerdo con HenryG, el juego es similar a CS: GO, ya que es un título de disparos táctico de 5 contra 5. Donde el Project A difiere, es en tener personajes con habilidades únicas vinculadas a ellos. HenryG dice que las habilidades se diluyen en su poder en comparación con las de Overwatch y Apex Legends. De esta forma, el énfasis está más en la habilidad del jugador.

First of all, at its core, Project A is essentially a round based, 5on5, tactical shooter (most similar to CS:GO as a twitter surface level comparison), with the better (and slightly diluted) elements of class/hero based FPS games such as Overwatch or Apex Legends, for example.

— HenryG (@HenryGcsgo) February 11, 2020