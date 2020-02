Geoff Keighley no producirá E3 Coliseum este año

Parece que E3 2020 será un año crucial para la ESA, organización que se encarga de este evento anual. Por segundo año consecutivo Sony no contará con una conferencia, ni tendrá presencia en el show floor. De igual forma, Geoff Keighley, creador de The Game Awards, ha revelado que E3 2020 será la primera vez en 25 años que no asistirá a uno de los eventos de videojuegos más importantes de todo el año.

De igual forma, no se realizará E3 Coliseum, una plataforma de noticias, con paneles de discusión de desarrolladores de juegos que brindan más detalles sobre sus títulos más importantes. Este fue el comunicado que emitió Keighley para The Washington Post.

“Cubrir, alojar y compartir E3 ha sido lo más destacado de mi año, sin mencionar una parte definitoria de mi carrera. Si bien quiero apoyar a los desarrolladores que mostrarán su trabajo, también necesito ser abierto y honesto con ustedes, los fanáticos, sobre exactamente qué esperar de mí. He tomado la difícil decisión de rechazar producir E3 Coliseum. Según lo que me han comunicado sobre el programa, no me siento cómodo participando. No es ningún secreto que E3 necesita evolucionar y tengo muchas ideas al respecto, pero he decidido adoptar un enfoque de esperar y ver. Tengo muchas ganas de aprender más sobre la visión de la ESA para el programa más allá de lo que apareció en la publicación del blog la semana pasada”.

Sin duda alguna, un gran golpe para este evento y para aquellos que gozan del E3 desde sus casas. Ahora sólo es cuestión de esperar y ver cómo reacciona la ESA ante esta fuerte ausencia.

Sin embargo, no todas son las malas noticias, Limited Run Games ha revelado que este año volverá a realizar una presentación durante el E3. De igual forma, Microsoft sigue comprometido y han confirmado su asistencia al evento.

Vía: The Washington Post