El nuevo juego de Call of Duty saldrá a finales de año

Durante la más reciente junta de inversionistas de Activision Blizzard, se dio a conocer que el nuevo juego de Call of Duty ya se encuentra en desarrollo, y saldrá al mercado en el cuarto trimestre del año, es decir, entre octubre y diciembre de 2020.

Lo más interesante de este anuncio, fue lo que no se reveló, ya que Activision no mencionó qué estudio estará detrás de este desarrollo. Normalmente Infinity Ward, Treyarch, y Sledgehammer Games son los encargados de Call of Duty. Treyarch trabajó en Black Ops 4 en 2018. Infinity Ward tomó las riendas de Modern Warfare en 2019. Así que es posible ver a Sledgehammer Games encargarse de la nueva entrega de la franquicia para 2020.

Sin embargo, un reporte parece indicar que Treyarch se encargará una vez más del desarrollo de Call of Duty, con la ayuda Sledgehammer Games y Raven, un estudio de Wisconsin. El proyecto en cuestión sería Black Ops 5. Sin embargo, por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Activision.

Estas fueron las palabras de Coddy Johnson, COO de Activision:

“La franquicia nunca ha estado mejor posicionada para crecer y hay más por venir, incluidas experiencias completamente nuevas dentro del universo Modern Warfare y luego, por supuesto, en el cuarto trimestre de este año, un nuevo lanzamiento premium de Call of Duty que ya está generando emoción en nuestras pruebas de juego”.

En temas similares, Activision también se encuentra trabajando en remasterizaciones de más juegos clásicos. De igual forma, puedes checar nuestro gameplay de Call of Duty: Infinite Warfare aquí.

Vía: IGN