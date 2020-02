Es oficial, Anthem tendrá una re-estructuración completa

Ha pasado casi un año desde el lanzamiento de Anthem en PS4, Xbox One y PC. Durante este tiempo, el público ha demostrado su inconformidad con el título de BioWare, y los desarrolladores se han dado cuenta. Desde noviembre del año pasado han existido rumores que apuntaban a una completa re-estructuración del juego. El día de hoy, el estudio canadiense ha confirmado que esto es toda una realidad.

Desde su lanzamiento, el equipo en BioWare ha trabajado para mejorar la estabilidad y rendimiento, así como agregar mejoras pequeñas a Anthem, sin embargo, no fue suficiente para satisfacer a los consumidores. De esta forma, el estudio se embarcará en una re-estructuración a largo plazo que tendrá como objetivo “reinventa el ciclo de juego principal con objetivos claros, motivando desafíos y progresos con recompensas significativas”.

Por lo mientras, el equipo seguirá trabajando en el estado actual de Anthem y proporcionarán un par de eventos, pero se irán alejando de temporadas completas de contenido. No se mencionó cuándo podríamos llegar a ver Anthem 2.0, pero seguramente será hasta finales de año, mínimo. De igual forma, no se habló algo al respecto sobre la historia y si esta sufriría de algún cambio.

Hearing the blog post isn't loading. Here you go! pic.twitter.com/rTIp2bYdnv

— Mike Futter (V.2020.42) (@Futterish) February 10, 2020