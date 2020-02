El soundtrack de Kentucky Route Zero ya está disponible en Spotify

Hace un par de semanas, Kentucky Route Zero por fin llegó a su fin. Después de siete años en desarrollo, el último capítulo de esta historia vio la luz del día, y con él, miles de personas podrán disfrutar de este juego en consolas gracias a la TV Edition. Pero esto no es todo, ya que el soundtrack de este título por fin está disponible en diferentes plataformas de streaming.

El soundtrack de KRZ fue compuesto por Ben Babbitt, y lo puedes escuchar en Spotify, Apple Music y Bandcamp. En este último sitio lo puedes comprar por $10 dólares y tendrás acceso descargas en MP3 y FLAC en mejor calidad.

El soundtrack cuenta con composiciones ambientales que van de maravilla con el estilo misterioso del juego. Algunas son perfectas para una playlist estilo “lofi hip hop radio – beats to relax/study to”. Otras son un poco más tensas. Sin embargo, cada una de las piezas musicales merece un espacio en tu lista de reproducción.

Kentucky Route Zero OST out now on @Bandcamp / @Spotify / @AppleMusic

<3 to @A_i for releasing it <3 https://t.co/pIK8FiS9bV pic.twitter.com/h9uoBA4wJn

— Ben Babbitt (@BNBBTT) February 7, 2020