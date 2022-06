El pasado 1 de junio se cumplieron cinco años desde el lanzamiento de Xbox Game Pass. Así es, fue en 2017 cuando este amado servicio comenzó a ofrecer una gigantesca cantidad de juegos para todos los usuarios de la consola de Microsoft, algo que eventualmente se extendió a PC y la nube. Ahora, para festejar este aniversario, Xbox México tiene una promoción especial con la que puedes ganar varios meses de Game Pass de forma gratuita, y aquí te decimos cómo participar.

Para celebrar el quinto aniversario de Game Pass, Xbox México ha comenzado una dinámica muy interesante que los habitantes de la Ciudad de México no se pueden perder. A partir del día de hoy, 20 de junio de 2022, puedes encontrar dos murales muy especiales a lo largo de la ciudad. Todos aquellos que logren encontrarlos, deben tomarse una foto, y subirla a las redes sociales mencionando a @XboxMexico. Las primeras 200 personas que lleven a cabo este proceso, recibirán tres meses de Xbox Game Pass Ultimate. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Los dos murales que celebran el aniversario de Xbox Game Pass en el Yellow Day, plasman lo que representa el servicio: dinamismo, aventuras, diversos universos llenos de colores, misterios por descubrir y más, a través de algunos de los personajes más icónicos de su catálogo”.

Ahora, ¿dónde se encuentran estos murales? El primero de estos está ubicado en las calles de la Colonia Juárez, y nos presenta a Marcus Fenix, Sargento de la COG en Gears, el mítico Spartan John-117, mejor conocido como Master Chief de Halo, y Tyler Ronan el coprotagonista de Tell Me Why.

Por su parte, el segundo lo encontrarás en la Colonia Roma Norte, y está protagonizado por Lesedi, la hija del pirata más grandioso que ha navegado por el mar de Sea of Thieves; el cuadrado y carismático Steve de Minecraft y el intrépido acróbata y psíquico que protagoniza Psychonauts 2, Razputin Aquato.

¿Quieres saber exactamente dónde están estos murales? Bueno, debes de seguir las pistas que compartirá @XboxMexico en sus redes sociales a lo largo del día de hoy. Recuerda, las primeras 200 personas que se tomen una foto con alguno de estos murales y la compartan en sus redes sociales, podrán ganar tres meses de Xbox Game Pass Ultimate.

Vía: Xbox México