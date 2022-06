¿Obi-Wan Kenobi tendrá una segunda temporada?

La serie de Obi-Wan Kenobi llegará a su fin el próximo miércoles 22 de junio. Aunque originalmente esta producción fue creada con solo seis episodios en mente, los fans se preguntan si tendremos una segunda temporada o no. De esta forma, tanto el escritor de la serie, así como varios miembros involucrados con este proyecto, han revelado si este será el caso o no.

En una entrevista con Variety, Joby Harold, escritor principal de Obi-Wan Kenobi señaló que le encantaría trabajar en una segunda temporada de la serie. Sin embargo, por el momento no puede hablar sobre el futuro del show. Esto fue lo que comentó:

“Me preguntan al respecto constantemente. He estado pensando en esto durante tanto tiempo, como una historia cerrada, que mi mente está tan concentrada en esto como una especie de [serie] limitada, que no he pensado más allá. Pero es un gran personaje. Todos son personajes increíbles.

No puedo hablar de ninguna de estas preguntas. Pero amo Star Wars, y la experiencia de trabajar en Star Wars no ha cambiado eso de ninguna manera. Solo lo ha convertido en una parte más grande de mi vida, y me siento afortunado de ser parte de ella”.