Pese a que básicamente toda la comunidad de jugadores, o al menos gran parte de ella, está contenta con Xbox Game Pass, ya que proporciona una extensa lista de juegos a una módica cantidad de dinero, los grandes ejecutivos de la industria han demostrado una serie de preocupaciones cuando se habla de llevar juegos día uno a este servicio. Ahora, a esta lista se ha sumado el CEO de Take-Two.

Durante una entrevista, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, dueños de 2K y Rockstar, habló sobre los puntos positivos y negativos de Xbox Game Pass. Si bien el ejecutivo sabe que hay un espacio para esta plataforma, no cree que llevar juegos día a uno a este servicio sea algo que los beneficie. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Hemos apoyado varios servicios de suscripción y estamos contentos por ello. Nuestro escepticismo se centra en que los productos principales de consola estén disponibles en su día de lanzamiento con una suscripción.

Eso no tiene ningún sentido para nosotros porque, hablando en términos económicos, no creemos que los consumidores estén dispuestos a pagar por ello, y no podemos darnos el lujo de poner patas arriba nuestro negocio de una manera que no tenga sentido económicamente.

Así que siempre hay una intersección entre lo que quiere el consumidor y lo que es capaz de hacer la editora, y no tiene sentido hacer eso para propiedades de primera línea, en nuestra opinión. Creo que Sony está mínimamente de acuerdo con nosotros, porque así lo han dicho. Puede ser potencialmente bueno para propiedades del catálogo, esas propiedades que han estado en el mercado durante un tiempo. Si su precio ha sido reducido, puede tener sentido económico ofrecerlos en una suscripción.

Esta compañía no opera basándose en la opinión de una persona, incluyendo la mía, y cuando tenga sentido apoyaremos los servicios de suscripción, y si ese es el lugar donde quiere estar el consumidor, ahí es donde estaremos. Es una de las cosas terroríficas de trabajar en videojuegos, que estamos tan a la vanguardia de todo, que cualquier predicción inevitablemente hará que alguien quede en ridículo”.