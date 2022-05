Editor de Descenders defiende a Game Pass de los comentarios negativos

En estos días el Xbox Game Pass se ha convertido en causa de controversia, pues se han dedicado a crear artículos enteros para hablar acerca del por qué algunos usuarios han cancelado su membresía. Tras estos comentarios, ha salido gente a defender dicho servicio, asegurando que es un buen espacio para desarrolladores un tanto pequeños.

Una de las personas que intervino en el tema fue Mike Rose, editor del juego Descenders, quién asegura que la plataforma no es algo malo para los desarrolladores, sino que se trata de todo lo contrario. Dado que se tiene una oportunidad más grande de distribución, y así muchos de los juegos ganan popularidad gracias a que son encontrados en el servicio.

I've said this before, but:

Game Pass is guaranteeing success for dozens of devs every single month, by paying them their entire dev costs (and then some) on day 1

Anyone tweeting "Game Pass is bad for devs" has zero clue about how this industry works and should get in a bin 👍

— Mike Rose (@RaveofRavendale) May 24, 2022