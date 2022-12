Autor de One Piece habla sobre la serie live action

Netflix no ha tenido el mejor historial de adaptaciones live action de animes. Desde Death Note, pasando por Cowboy Bebop, y en futuro My Hero Academia. Es así que muchos fans tienen miedo de que el trabajo que se está haciendo con One Piece termine por ser una decepción. Sin embargo, el mangaka responsable de Luffy compañía tiene buenas noticias al respecto.

Durante un panel especial en Jump Festa 2023 el fin de semana pasado, Eiichirō Oda, creador de One Piece, reveló que ya vio parte del trabajo que está llevando a cabo Netflix con su obra, y ha señalado que tiene altas expectativas al respecto. Esto fue lo que comentó:

“La serie de acción real de One Piece de Hollywood está progresando. Por ahora tenemos el metraje base de la temporada 1. Sucedieron muchas cosas detrás de las cámaras, pero si soy honesto, la persona más preocupada en el mundo de que esto salga bien, soy yo, lol… ¡Pero en realidad se ve increíble!”

Al tener la bendición de su creador, parece que los fans no tienen mucho de qué preocuparse. Solo nos queda esperar y ver qué tipo de adaptaciones tiene Netflix para nosotros. En temas relacionados, se revela la verdadera identidad del Dr. Vegapunk. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de One Piece Odyssey.

Nota del Editor:

Recordemos que a los japoneses usualmente les gustan las adaptaciones live action del anime. Si bien la palabra de Oda tiene un gran peso, es probable que su visión no sea similar a la de los fans de occidente, por lo que todavía hay que tener una duda.

Vía: Eiichirō Oda