One Piece al fin revela al Dr. Vegapunk real

Durante todo el desarrollo que ha tenido el manga de One Piece se han hablado de misterios que hasta día de hoy no se han resuelto, ahí se incluyen la identidad de la madre de Luffy, hasta el verdadero significado de los Poneglyphs. Y ahora, uno de los mayores enigmas se ha resuelto después de años, ese es el verdadero aspecto del famoso Dr. Vegapunk.

La actualización es cortesía del capítulo más reciente. Todo este acto ha dado un vistazo al genio cuando dejó que sus asistentes saludaran a los sombrero de paja uno por uno. No obstante, el principal responsable fue revelado para el final, y el aspecto podría no ser algo que muchos fanáticos esperaban realmente.

The "Greatest Brain in the World" is finally here!! pic.twitter.com/3lhcLKIV04

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) November 13, 2022