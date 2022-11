Al actor de Lord Voldemort le interesaría participar en más proyectos de Harry Potter

Actualmente la franquicia de Harry Potter podría considerarse como estancada, dado que la saga principal de las películas terminó hace 10 años atrás, y Animales Fantásticos no terminó de convencer al público. A pesar de tener este escenario, algunos de los actores como Ralph Fiennes (Voldemort), se mantienen positivos hacia un posible regreso.

Mediante nuevas entrevistas, el artista ha comentado que le gustaría regresar al papel del mago tenebroso, aunque no estaría tan seguro de qué manera, pues el personaje no tiene regreso después de su caída en el séptimo libro. Esto también puede implicar que pueden grabarse escenas adicionales que no salieron originalmente en las películas de la saga.

Esto es lo que dijo:

Claro, por supuesto. No hay duda al respecto.

Una de las alternativas que pueden surgir, es que en algún punto de las siguientes películas de Animales Fantásticos aparezca el villano, pues no hay que olvidar que es una precuela de las aventuras de Harry Potter. Sin embargo, eso es cientos de años antes de la historia, por lo que Voldemort aún no ha nacido, al menos que hagan un timeskip antes de que nazca Harry.

Por su parte, los fans han mencionado que desean películas spin off de la saga, mismas en las que veamos el punto de vista de ciertos personajes, explorando así el posible pasado de Voldemort más a fondo, o incluso algo dedicado a Dumbledore. Pero, esto implicaría que J.K. Rowling deba escribir esas historias, algo que seguramente no va a suceder pronto.

Por ahora, el futuro de la saga Harry Potter en medios audiovisuales es incierto.

