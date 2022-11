Nuevo tráiler de One Piece Odyssey enfocado en Water Seven

Los juegos de anime y Bandai Namco son básicamente un sinónimo, esto ya lo vimos hace poco con lanzamientos como Digimon Survive, pero sobre todo con Dragon Ball: The Breakers. Sin embargo, la racha de lanzamientos no se va a detener ahí, ya que a inicios del 2023 va a llegar One Piece Odyssey, juego que promete una exploración bastante amplia.

Hasta este momento se nos había establecido la exploración de ciertas islas originales del juego, pero al parecer también estarán presentes locaciones legendarias de los arcos en el manga. Y ahora, mediante un nuevo tráiler nos demuestran que una de las partes elegidas será Water Seven, arco que por mucho es uno de los mejores de la obra creada por Eichiro Oda.

Dale un vistazo:

Para quienes no conozcan mucho del juego, estas es su sinopsis oficial por parte de Bandai Namco:

En One Piece Odyssey , los jugadores se embarcarán en una aventura con Luffy y la tripulación del Sombrero de Paja mientras intentan recuperar sus poderes perdidos. Para ello visitarán “Memoria”, un mundo construido a partir de los recuerdos de sus encuentros anteriores, que les llevará a volver a lugares importantes de su historia como Arabasta y Water Seven. En esta aventura, experimentarás una nueva historia de los Sombreros de Paja, con un enfoque en Usopp y Robin. Esta búsqueda los llevará a ver lugares familiares como Gallery-La Company o caras como la pandilla de Franky, Iceburg, Aokiji y algunos de los miembros del CP9 como Lucci y Kaku. Pero si bien los lugares y las situaciones pueden parecer y sentirse familiares, nada es exactamente como era en estos recuerdos y los jugadores verán algunas diferencias con la historia que conocen y aman.

Recuerda que el juego se lanza el 13 de enero para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

vía: Gematsu

Nota del editor: Personalmente estoy emocionado por probar este videojuego, dado que en estos meses mi gusto por One Piece ha regresado, así que sería una buena idea echarle un vistazo. Los últimos juegos de este anime no han sido tan buenos, pero este título en particular me da buena espina.