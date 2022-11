Presentan nuevo arte conceptual para Mass Effect 5

Parece que por ahora la desarrolladora BioWare se encuentra bastante silenciosa con sus juegos actuales en desarrollo, uno de los más importantes es claramente el siguiente capítulo de Mass Effect. Y si bien no se ha mencionado mucho del juego, poco a poco van soltando pistas que nos aclaran que el proyecto va avanzando a su propio ritmo.

Ahora mediante la plataforma de twitter se ha liberado nuevo arte conceptual, esto mediante un video que va aplicando el zoom hacia una ilustración que nos deja ver alguna de las estaciones espaciales. Lo mejor, es que se permite descargar este fondo, lo cual puede servir para poner ambientación en alguna pantalla o simplemente acompañar con música.

Happy #N7Day from across the stars! 💫 We found this interesting footage you may want to 🔍 a bit more closely.

Download in HD ​​⬇️https://t.co/gyydhuuT1e pic.twitter.com/h97zjH5C1G

— Mass Effect (@masseffect) November 7, 2022