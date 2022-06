Se confirma el nombre del nuevo Dragon Age por parte de BioWare

Desde hace años se ha sabido que BioWare está preparando una nueva entrega de Dragon Age, pero desde su confirmación no se ha contado con tráilers de este tan esperado título. Incluso algunas personas llegaron a teorizar que se canceló, sin embargo, la compañía ya salió a dar la cara para decir que el desarrollo sigue en pie, incluso el juego ya tiene nombre.

El título oficial para esta aventura es ni más ni menos que Dragon Age: Dreadwolf, en el cual vamos a conocer un nuevo personaje, Solas, el lobo temible, personaje que no se sabe si será un enemigo o un aliado que actúa en las sombras.

Aquí la sinopsis oficial por parte del equipo de desarrollo:

The Dread Wolf rises! We’re excited to reveal the official title for the next chapter in your story – Dragon Age: #Dreadwolf! https://t.co/bNLy9ALN8g pic.twitter.com/XrNhBj3Ymz

— BioWare (@bioware) June 2, 2022