Desde hace un par de semanas se ha rumoreado que Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a Disney+ a finales de este mes. Bueno, Marvel ha decidido eliminar cualquier duda, y ha confirmado que la información filtrada es acertada, y esta cinta estará disponible en la plataforma de streaming en un par de semanas.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha confirmado que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual se estrenó el pasado 4 de mayo en los cines, llegará a Disney+ el próximo 22 de junio. Recordemos que las películas de Disney gozan de una exclusividad en cines de 45 días.

Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness streams June 22 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/eDgsTZ7tHe — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 2, 2022

Durante este tiempo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness logró juntar más de $879 millones de dólares en la taquilla mundial, posicionando a esta cinta como una de las más exitosas de 2022. Recordemos que durante la pandemia, Disney estrenó Black Widow en cines y streaming, para así experimentar con el modelo de pago prémium en Disney+. Sin embargo, esto resultó en una demanda por parte de Scarlett Johansson.

De esta forma, es seguro que nunca más veamos estrenos simultáneos en cines y streaming de las películas de Marvel y, después de ver las ganancias de las últimas películas, ya no lo necesitan hacer. En temas relacionados, esto es lo qué significan las escenas post-créditos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De igual forma, el guionista de la película habla sobre las escenas eliminadas.

Nota del Editor:

Aunque sé que Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene varios problemas, me gustaría volver a ver la película, para así percatarme de todo lo bueno y malo que hay aquí, y gracias a Disney+ lo puedo hacer desde la comodidad de mi sillón.

Vía: Marvel Studios.