One Piece le da nuevo estilo sombrero de paja a Jimbei

Algo que se sabe muy bien en la trama de One Piece, es que hasta este momento fue cuando el tritón conocido como Jimbei se ha unido oficialmente a la tripulación de los sombrero de paja. Esto se debe, a que en el arco del país de Wano se unió a la batalla después de haber resuelto algunos problemas que se quedaron sin resolver en Whole Cake.

Ahora que han ido a parar al nuevo destino conocido como Egghead, los piratas han tenido que separarse en grupos, esto con tal de encontrar información valiosa que los siga guiando al tesoro de Gold Roger. Entonces, como las batallas estilo samurai se han quedado atrás, eso significa un cambio de atuendo para cada tripulante, eso incluye al propio Jimbei

Jimbei’s first makeover for an arc as part of the Straw Hat crew! Need that Hawaiian shirt myself lol #ONEPIECE1063 pic.twitter.com/LDI7o5YxoY

— Nick Valdez (@Valdezology) October 16, 2022