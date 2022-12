Avatar: The Way of Water tiene una complicada misión que cumplir. Debido a los altos costos de producción, la película de James Cameron tiene que recaudar una enorme cantidad de dinero en la taquilla internacional. Si bien el primer fin de semana fue positivo, no se alcanzaron los números esperados, por lo que las acciones de Disney corren un riesgo.

De acuerdo con varios analistas, ya que The Way of Water no cumplió con las expectativas de ingresos en China durante los últimos días, las acciones de Disney disminuyeron en 4.77%, un punto que no se había visto desde marzo de 2020. Es decir, ha caído igualando el momento en el que la pandemia obligó a cerrar todas las salas de cine. Por si fuera poco, MarketWatch ha señalado que la compañía del ratón podría sufrir la caída en el precio de las acciones más fuerte que ha vivido desde 1974.

Al respecto, Tony Chambers, jefe de distribución en cines de Disney, ha señalado que esto se debe a las restricciones de COVID en China. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“El problema es que nadie quiere ir al cine, porque les han dicho que el COVID es extremadamente peligroso. Aunque los cines están abiertos, no hay muchas ganas de ir a ellos”.

De esta forma, queda claro que Avatar: The Way of Water bien podría convertirse en un fracaso para Disney, aunque aún es muy pronto para señalar a la cinta como esto. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá con la nueva película de James Cameron. ¿Acaso logrará igualar el éxito de su predecesor?

Avatar: The Way of Water se encuentra en una posición bastante complicada. Esta es una buena película, y ha tenido un buen desempeño en taquilla, pero considerando lo costosa que fue, se requiere que la industria del cine se encuentre en una posición en la que tal vez ya no va a estar para obtener los resultados deseados.

