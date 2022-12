Con Avatar: The Way of Water ya en las salas de cine, los ojos del público están sobre James Cameron, director que, en el pasado, ha tenido una relación algo complicada con sus actores y los fans de sus películas. De esta forma, el cineasta recientemente fue abucheado al salir de una proyección de su más reciente película.

La semana pasada, Cameron asistió a la premiere de Avatar: The Way of Water en WGA en Beverly Hills. Al culminar la función, un grupo de fans lo esperaban con la esperanza de recibir un autógrafo. Sin embargo, el director pasó de largo, ignorando a los asistentes, quienes lo abuchearon como consecuencia. Sin embargo, esto no termina aquí, ya que el cineasta respondió con una seña obscena.

James Cameron flips off crowd who boos him for not signing autographs #AvatarTheWayOfWater

pic.twitter.com/frDDoY4alM — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 18, 2022

Al subirse a su vehículo, Cameron sacó una mano por la ventana, alzando el dedo medio a todos los presentes. No la mejor interacción que los fans o el director deseaban en esta situación. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Avatar: The Way of Water aquí.

Nota del Editor:

James Cameron, una vez más, demuestra que es una persona complicada de tratar. En múltiples ocasiones, el director ha sido amenaza en sus grabaciones por sus actores debido a lo complicado que puede llegar a ser a la hora de trabajar. Esperemos que sus apariciones públicas sean menores en un futuro.

Vía: Culture Crave