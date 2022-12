No es un secreto que Michael Jackson tuvo una relación estrecha con SEGA. Desde componer música para Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles, pasando por tener su propio juego para Genesis, hasta participar en una experiencia dedicada al parque de diversiones de la compañía. Ahora, para la sorpresa de muchos, un viejo video del Rey del Pop para SEGA World ha salido a la luz.

Para aquellos que no recuerdan entre 1996 y 1999 existió el SEGA World, un parque de diversiones enfocado en la compañía de videojuegos. Entre todas las atracciones, una de las más populares fue Scramble Training, en donde Michael Jackson protagonizó un video enfocado en dar instrucciones en un viaje interactivo. Después de más de dos décadas perdido, un fan logró encontrar restaurar este material.

De acuerdo con Forbes, el joven responsable de esto, conocido como Ben Bizley, obtuvo una copia del video D-2 de Scramble Training por medio de una venta de garaje. Al darse cuenta del material que tenía en sus manos, se encargó de digitalizarlo, y compartirlo por medio de YouTube.

Sin duda alguna, una pieza importante, no solo para los fans de Michael Jackson, sino para todos los amantes de SEGA. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro gameplay de Out Run. De igual forma, este es nuestro gameplay de The Lion King en su versión de SEGA Genesis.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, un video bastante interesante que no da una nueva mirada a la relación que tenía Michael Jackson con SEGA. Junto a esto, es bueno ver que este tipo de materiales se están restaurando y se preservan para el futuro.

Vía: Forbes