Call of Duty es un videojuego bastante popular de la categoría First Person Shooter (FPS), cuya traducción sería “Disparos en Primera Persona”. Tiene casi 20 años en el mercado de los videojuegos. Se creó por la compañía Infinity Ward y es distribuida por Activision.

Al pasar los años, Call of Duty se ha ganado una gran popularidad entre la comunidad gamer. Sin embargo, gracias al auge de los e-sports, el Call of Duty no solo es un videojuego popular para pasarla bien entre amigos, sino que se ha convertido en una disciplina deportiva y, naturalmente, de apuestas.

Apostar por Call of Duty: qué es

Apostar en Call of Duty es una actividad que se ha popularizado en los últimos años. Principalmente, consiste en elegir algún candidato a ganador y apostar a que gane la partida. Sin embargo, no se limita a esta modalidad. Puede ser un jugador o un equipo. Esto se conoce como apuesta directa.

Además, podemos conseguir apuestas tales como:

Acumulador o Parlay : esta apuesta se caracteriza por realizar múltiples pronósticos como si fueran una sola apuesta. Para ganar, se necesita acertar todas las opciones elegidas. Así, el margen de ganancias es mucho mayor. Lógicamente, el riesgo es mucho mayor que en una apuesta convencional.

: esta apuesta se caracteriza por realizar múltiples pronósticos como si fueran una sola apuesta. Para ganar, se necesita acertar todas las opciones elegidas. Así, el margen de ganancias es mucho mayor. Lógicamente, el riesgo es mucho mayor que en una apuesta convencional. Ganador del mapa : en los torneos de Call of Duty se juegan en varios mapas. Sin embargo, en la modalidad “ganador del mapa”, el apostador sólo necesita acertar quién o cuál equipo ganará en un mapa, sin importar si ganaron el torneo.

: en los torneos de Call of Duty se juegan en varios mapas. Sin embargo, en la modalidad “ganador del mapa”, el apostador sólo necesita acertar quién o cuál equipo ganará en un mapa, sin importar si ganaron el torneo. Ganador del partido : consiste en acertar qué jugador o equipo gana el torneo, sin importar cuántos mapas haya ganado anteriormente.

: consiste en acertar qué jugador o equipo gana el torneo, sin importar cuántos mapas haya ganado anteriormente. Primer asesinato o first blood : consiste en acertar qué jugador o equipo realizará la primera baja a un contrincante.

: consiste en acertar qué jugador o equipo realizará la primera baja a un contrincante. Total de bajas: para ganar en este tipo de apuestas se debe acertar el número de bajas totales que hará un equipo durante el juego o el mapa.

Además, puedes hallar otros tipos de apuestas. Por ejemplo, acertar el número de disparos a la cabeza o headshots, racha de bajas, número de bombas plantadas, rondas, mayor puntuación, etc.

La Liga Call of Duty

La Call of Duty League o Liga de Call of Duty es una liga profesional de e-sports. Esta consiste en un sistema de puntos de torneo y formato de playoffs en lugar del uso de ascensos y descensos. Este estilo de juego es bastante popular en otros e-sports. Una de las principales características es que los jugadores en la lista tienen garantizado un salario mínimo anual, beneficios y una parte de las ganancias y el reparto de ingresos según el desempeño de ese equipo.

En la liga, cada partido se disputa entre dos equipos y consiste en quién será el mejor de cinco a través de diferentes juegos. Estos están basados ​​en modos de juego y mapas.

Los tres modos multijugador utilizados por la Liga de Call of Duty incluyen:

Buscar y destruir : aquí, un equipo intenta colocar una bomba y defenderla en uno de los dos puntos de control. Por otro lado, el equipo contrario intentará eliminar al equipo de la bomba o, en su defecto, buscar la bomba activa y desactivarla.

: aquí, un equipo intenta colocar una bomba y defenderla en uno de los dos puntos de control. Por otro lado, el equipo contrario intentará eliminar al equipo de la bomba o, en su defecto, buscar la bomba activa y desactivarla. Hardpoint : esta modalidad de juego consiste en aparecer en un punto de control de rotación en el mapa. Luego, los equipos ganan puntos por mantener el control en ese punto.

: esta modalidad de juego consiste en aparecer en un punto de control de rotación en el mapa. Luego, los equipos ganan puntos por mantener el control en ese punto. Dominación: en este modo aparecen tres puntos de control en el mapa, y los equipos reciben puntos manteniendo el control de uno o más de estos puntos.

Para el caso de Buscar y destruir y Dominación se juegan múltiples rondas. En el proceso, se cambian los roles de cada equipo. Por otro lado, en Hardpoint se juega hasta alcanzar un límite de puntos. Posteriormente, una vez un equipo haya ganado tres juegos en un partido, se termina la ronda y ese equipo obtiene la victoria.

Para la Liga de Call of Duty participan diversos equipos de distintas partes del mundo.

Consejos para principiantes

Siempre es difícil comenzar a apostar, sin importar en qué disciplina. Sin embargo, teniendo en cuenta la amplia variedad de modos de apuestas en el Call of Duty, a los jugadores novatos se recomienda comenzar con apostar al ganador de la competencia.

Posteriormente, al adquirir más experiencia, puede ampliar su horizonte a otras formas de apuestas.

Estrategias de juego

Existen diversas estrategias para realizar una apuesta con riesgos mínimos. No obstante, a continuación, le mostraremos algunas que te pueden ser útiles:

Busca una buena casa de apuestas .

Siempre busca las mejores cuotas.

Sigue a los “Tipsters”, su experiencia te puede ser de mucha ayuda.

Fíjate en el equipo con mejor trayectoria y no te dejes llevar por favoritismos.

Evita fijarte en el número de bajas de un equipo en el momento de realizar apuestas en vivo. La cantidad de bajas no es un indicador completo del éxito.

Análisis de los partidos

El análisis de los partidos te ayudará a determinar las posibles causas de la falla o el éxito de un equipo. Con esta información, aprenderás los criterios a tomar en cuenta para las próximas apuestas que realices.

Puedes buscar análisis de partidos hechos por profesionales en el juego y aprender de los criterios que toman en cuenta. De igual forma, puedes echar un segundo vistazo por ti mismo.

Las mejores casas de apuestas para apostar en Call of Duty

Buscar una casa de apuestas adecuada es parte crucial del proceso de apuestas. Por supuesto, esto no es tarea fácil, ya que hay muchas casas de apuestas, cada una con sus ventajas y desventajas.

Las más recomendadas, basándonos en legalidad, bonos, cuotas, oferta, comisiones y medios de pago son:

Bet365.

Caliente.

Betway.

Codere.

De igual modo, en esta lista de apps de apuestas México puedes detallar cada una a profundidad y elegir la que mejor se adapte a ti.