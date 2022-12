Sin duda alguna, SIFU es uno de los mejores juegos independientes de este año. Actualmente, ya está disponible en consolas de PlayStation, Nintendo Switch y PC. Ahora, el día de hoy se reveló que los usuarios de Xbox por fin tendrán la oportunidad de disfrutar de este título a principios del próximo año.

Por medio de un nuevo tráiler, Sloclap, los desarrolladores han confirmado que SIFU estará disponible en Xbox One, Xbox Series X|S y Steam en algún punto de marzo de 2023. Por si fuera poco, una actualización conocida como Arena también llegará ese mismo mes. Esto fue lo que se comentó respecto a este nuevo modo:

“Al completar progresivamente con éxito las arenas se desbloquearán nuevos modificadores masivos, los cuales duplican la cantidad actual del juego y aportan nuevos movimientos a la paleta de Kung Fu de nuestro protagonista principal”.

Aunque por el momento no hay información oficial, no se descarta la posibilidad de que SIFU también llegue a Xbox Game Pass. Recuerda, el juego independiente de Sloclap llegará a Xbox One, Xbox Series X|S y Steam en marzo de 2023. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de SIFU aquí.

Nota del Editor:

SIFU vale mucho la pena, es un fantástico juego de acción con elementos roguelite que ha obtenido una gran cantidad de contenido adicional en el último año, y parece que esto no parará en un futuro.

Vía: IGN