Tráiler del cuarto capítulo de The Last of Us

Después del tercer capítulo de la serie de The Last of Us, el cual seguramente te rompió el corazón, es momento de que el viaje de Joel y Ellie avance por un territorio más hostil. Esto es algo que vemos claramente en el avance del cuarto episodio de esta aclamada adaptación.

Poco después de que vimos la historia de amor entre Bill y Frank, el canal oficial de HBO en YouTube compartió el avance del capítulo cuatro de The Last of Us, en donde podemos ver a Joel y Ellie llegar a Pittsburgh, en donde se tendrán que enfrentar a un nuevo peligro, otros humanos.

Aunque por el momento no hay detalles, aquí se introducirá a un nuevo personaje. Recordemos que en el juego, es en esta sección en donde conocemos a Henry y Sam, por lo que es probable que veamos a estos dos chicos el próximo capítulo, solo nos queda esperar.

Recuerda, la serie de The Last of Us estrena un nuevo capítulo cada domingo a las 8:00 PM (hora de la Ciudad de México), y puedes verlo en HBO Max. En temas relacionados, la actriz de Tess en los juegos ha fallecido. De igual forma, se confirma la segunda temporada de la serie.

El tercer capítulo fue todo un golpe emocional. Si bien la comida entre Joel, Tess, Bill y Frank fue algo muy divertido, ver la relación entre Bill y Frank es algo que no esperaba, y fue una grata sorpresa que una historia de amor de este tipo tuviera cabida en el mundo de The Last of Us.

