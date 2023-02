Tras el lanzamiento de God of War Ragnarok a finales del año pasado, el nuevo reporte fiscal de Sony ha revelado que el más reciente cuarto, el cual se llevó a cabo entre octubre y diciembre del 2022, representó un incremento sustancial en la venta de juegos físicos, convirtiéndose así es uno de los periodos más exitosos de la compañía en los últimos años.

De acuerdo con Sony, las ventas en juegos físicos generó $659 millones de dólares, lo cual representa un aumento del 153% en comparación con los $269 millones que vimos en los últimos tres meses de 2021. Estos son los ingresos más altos de este rubro desde hace cinco años.

Here's a look at total Games & Network Services revenues by various segments including Add-On Content, Hardware, Digital Software, Network Services, Physical Software, and Others. pic.twitter.com/Kj7EnSduOk — Derek Strickland (@DeekeTweak) February 2, 2023

Si bien las ventas digitales y los ingresos generados por los servicios de PlayStation Network generaron $1.7 mil millones de dólares y $862 millones de dólares, respectivamente, el hecho de que las ventas físicas hayan sido tan altas en este periodo es algo destacable. Recordemos que fue en este periodo cuando God of War Ragnarok llegó al mercado, así como títulos como The Callisto Protocol y Need for Speed: Unbound, los cuales registraron una mayor cantidad de ventas físicas en el PS5.

Solo nos queda por ver cómo le irá a este apartado durante el trimestre actual. En temas relacionados, así es cómo puedes conservar los juegos de la PlayStation Plus Collection incluso después de su cierre. De igual forma, se registra un aumento de usuarios nuevos de PS5.

Nota del Editor:

Si bien el sector físico sigue por detrás del digital, estos ingresos dejan en claro que estamos lejos de que este aspecto de la industria desaparezca. Mientras sigamos comprando discos, todo estará bien en el mundo.

Vía: Sony