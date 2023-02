El próximo 9 de mayo, la PlayStation Plus Collection llegará a su fin. Aunque esto ha decepcionado a más de una persona, aún existe una forma de conservar este catálogo completo. De esta forma, incluso pasando el día marcado, podrás disfrutar de una selección de casi 20 títulos de lo mejor del PS4, y aquí te decimos cómo puedes hacer esto.

Para comenzar, es necesario tener un PlayStation 5, ya que esta colección solo está disponible para consola de nueva generación. Después, debes de contar con una suscripción a PS Plus activa, incluso con la más barata, Essentials, podrás acceder a la colección. Por último, pero más importante, tienes que tener el espacio suficiente o, en su defecto, comprar una SSD externa.

¿Cómo funciona esto? Bueno, simplemente debes dirigirte a la sección de PlayStation Plus Collection en el PS5, en donde verás disponibles 19 títulos. Una vez aquí, es momento de agregar todos y cada a uno a tu biblioteca, y comenzar a descargarlos. Si alguno de estos juegos no te llama la atención, o ya lo tienes, puedes saltártelo y ahorrar espacio. Para esto te recomendamos comprar un SSD 2 TB oficial para la consola.

A continuación te decimos cuánto pesa cada uno de los 19 juegos disponibles en ese servicio:

-Batman: Arkham Knight (49.47 GB)

-Battlefield 1 (45.50 GB)

-Bloodborne (27.19 GB)

-Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition (59.11 GB)

-Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (23.33 GB)

-Days Gone (43.15 GB)

-Detroit: Become Human (42.41 GB)

-Fallout 4 (41.06 GB)

-Final Fantasy XV Royal Edition (66.40 GB)

-God of War (38.68 GB)

-Infamous Second Son (23.81 GB)

-Monster Hunter: World (14.31 GB)

-Mortal Kombat X (33.52 GB)

-Ratchet and Clank (28.32 GB)

-Resident Evil 7 biohazard (22.14 GB)

-The Last Guardian (12.88 GB)

-The Last of Us Remastered (47.20 GB)

-Until Dawn (38.48 GB)

-Uncharted 4: A Thief’s End (48.79 GB)

De esta forma, podrás disfrutar de todos y cada uno de los juegos disponibles en la PlayStation Plus Collection, incluso después del cierre de este servicio. Aunque tener instalados todos estos puede salir caro al final del día, vale mucho la pena disfrutar de esta librería de grandes títulos de la generación pasada.

Te recordamos que la PlayStation Plus Collection llegará a su fin el próximo 9 de mayo de 2023. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el cierre de este servicio aquí. De igual forma, estos son los juegos de PlayStation Plus Essentials para febrero.

Nota del Editor:

La PlayStation Plus Collection tiene una muy buena selección de juegos. Si bien Persona 5 abandonó este servicio, lo que queda aún vale mucho la pena. Sin embargo, también es cierto que conseguir algunos de estos juegos físicos hoy en día es muy barato, como Uncharted 4 y The Last of Us Remastered.

Vía: PlayStation