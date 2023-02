Se confirman los juegos gratis de PS Plus para febrero

Ya estamos en febrero de 2023, y eso implica que varias empresas de videojuegos van a revelar cuáles son los títulos que van a estar regalando a los usuarios que están pagando sus servicios de suscripción. Uno de los que ya confirmó esto fue la propia Xbox con dos juegos independientes, y ahora, PlayStation revela en su blog los títulos disponibles del mes.

A partir del próximo 7 de febrero y hasta el primer martes de marzo, los usuarios van a poder descargar gratis Evil Dead: The Game, Olliolli World, Destiny 2: Beyond Light y Mass Effect Definitive Edition. Vale la pena mencionar, que se pueden descargar ya sea para consolas de PS4 o PS5, se pueden jugar en ambas, no hay ningún tipo de excepciones.

Sin embargo, en PS5 se pueden descargar con las mejoras de nueva generación, solamente el remaster de Mafia no cuenta con este tratamiento, por lo que solo se puede jugar la versión de PS4. No obstante, todos los demás cuentan con versiones mejoradas, por lo que los usuarios de la consola actual van a poder jugarlos sin problemas.

Los usuarios que recién se suscriban estos días o que no hayan descargado en su momento los juegos de enero aún lo pueden hacer, se incluyen a Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 y Axiom Verge 2. Los cuáles se pueden bajar desde este momento y hasta el 6 de febrero, una vez pase dicho lapso, ya no los van a poder adquirir.

Vía: IGN

Nota del editor: Sin duda son buenos juegos, por lo que podría valer la pena pagar la membresía en el nivel de essentials, eso sí, puede que varios usuarios los tengan en sus librerías desde hace meses.