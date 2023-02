¿Será posible entrar a la cámara secreta en Hogwarts Legacy?

Estamos a muy poco tiempo de recibir Hogwarts Legacy en las consolas de actual generación y PC, y esto hace que los fanáticos ya estén pensando en las posibilidades sobre lo que van a poder explorar. Y debido a ciertas filtraciones no tan claras, se ha hablado de la posibilidad de poder explorar la cámara de los secretos del castillo.

Sin embargo, los propios desarrolladores han mencionado que no tiene mucho sentido que se pueda explorar dicho lugar, dado que nuestro personaje vivirá su propia aventura en los años 1800. Y la primera vez que un heredero de Salazar Slytherin abrió la cámara fue la de Lord Voldemort, quien abrió dicho lugar en 1943, por lo que lo que viviremos aún no ha nacido.

Eso significa, que de alguna manera para esos momentos el basilisco del interior va a estar dormido, pues el legado del director de la casa Slytherin no lo ha liberado para que empiece a terminar con alumnos hijos de muggles. Aún así, es posible que los jugadores hablen de él en las clases, sobre todo su casa elegida por el usuario es la de Slytherin.

Avalanche ha prometido que los eventos van a encajar con el lore de Harry Potter, por lo que no habrá ningún tipo de inconsistencias, así que probablemente la cámara secreta no se vaya a abrir. Tal vez solo se pueda llegar al rostro de piedra que es la puerta, ya que aparece en el trailer más reciente del juego, pero seguramente no se va a poder acceder.

Recuerda que Hogwarts Legacy se lanza el próximo 10 de febrero.

Vía: Warner

Nota del editor: Aún cuando no se pueda visitar dicho lugar, muchos están entusiasmados con la idea de ir a otros sitios como Hogsmeade, la cabaña del guardabosques y hasta el bosque prohibido. Eso sí sigue doliendo que no habrá partidos de Quidditch.