God of War Ragnarok alcanza gran hito de ventas

Hace algunos meses atrás se estrenó uno de los juegos más esperados de los últimos años, God of War Ragnarok, continuación del lanzamiento del 2018 que al parecer da un cierre a la historia de Kratos. Y si bien es una exclusiva de solo consolas de Sony, parece ser que no es un impedimento para que consiguiera su buena cifra de copias vendidas.

Mediante una nueva publicación, los desarrolladores del juego, Santa Monica Studio, dieron a conocer que el videojuego ya ha vendido aproximadamente 11 millones de copias, las cuales probablemente se reparten entre PS4 y PS5. Un logro que se veía venir, debido a que se ha repartido en ambas generaciones, decisión que al final se tomó por la falta de stock de PS5.

We’re incredibly humbled that #GodofWarRagnarok has officially sold through 11 million copies!

None of this would be possible without the support of our fans, so thank you for coming on this journey with us! pic.twitter.com/7KlAT9eddG

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) February 1, 2023