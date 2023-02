Al parecer, en DC nunca despidieron a Henry Cavill

El día de ayer fue uno de grandes anuncios para el universo de películas y series de DC, con la confirmación de Superman: Legacy, cinta que no va a contar esta vez con Henry Cavill como protagonista. Y es que muchos se confundieron hace meses atrás, dado que el actor hizo un cameo en la película de Black Adam, el cual al final no sirvió de mucho.

Resulta que James Gunn nunca había despedido realmente a Cavill, dado que no estaba en sus planes tenerlo como Superman, y esa escena de Black Adam se hizo antes de que entrara como CEO de la división de películas. Eso significa, que muchos medios asumieron que se habían dado las cosas por sentado por dicha escena, algo que al final fue erróneo.

Aquí su declaración:

En primer lugar, no despedimos a Henry. Henry nunca fue elegido. Tuvo un cameo en Black Adam mandado rodar antes de su llegada a DC Studios y ese fue el final de su historia. Mucha gente hizo suposiciones que no eran ciertas, pero para mí, se trata de a quién quiero elegir como Superman y a quién quieren elegir los cineastas. Para mí, para esta historia, no es Henry.

Gunn asegura que de momento no ve a Cavill como Superman, pero no se descarta que en algún momento pueda regresar para interpretar a alguien más, y esa es la única esperanza que se tiene por ahora. Algo que también fue un poco desalentador, fue la salida del actor de la serie de Witcher, algo que se interpretó que fue para poder dedicarse al cine de DC.

Vía: The Wrap

Nota del editor: Es triste ver partir al actor, pero James Gunn es de confianza, por lo que el nuevo intérprete del personaje tal vez sea el cambio adecuado. Eso sí, se siente algo injusto que otros actores como Ezra Miller sigan en sus papeles, si según iba a ser un cambio total.