Se confirma reboot de King of the Hill

Junto a Beavis y Butt-head y Daria, King of the Hill es una de las series animadas para adolescentes más recordadas de finales de los 90 e inicios del nuevo siglo. Aunque en 2010 se transmitió el último episodio, esta producción se ha mantenido con vida gracias a los memes y las retransmisiones. Ahora, el día de hoy se ha confirmado que King of the Hill tendrá un reboot, con el cual podrá llegar a una nueva generación.

Por medio de un comunicado, Hulu anunció que el reboot de King of the Hill es toda una realidad. 20th Television Animation, será el encargado de la producción, con Mike Judge y Greg Daniels, los creadores de la serie original, involucrados en este proyecto como productores ejecutivos, esto junto a Michael Rotenberg, Howard Klein, Dustin Davis, y Saladin Patterson, quien también es el showrunner. Esta es la descripción del proyecto:

“Sigue la vida de Hank Hill, un entusiasta vendedor de propano y accesorios de propano; su esposa, Peggy, campeona local de Boggle y maestra sustituta; y su hijo de 13 años, Bobby, que desafía cualquier expectativa que su padre tenía para un hijo. Los amigos de Hank, el teórico de la conspiración Dale, el peluquero militar Bill y el genial, pero inarticulado Boomhauer, junto con los amigos de Peggy, Minh y la meteoróloga Nancy, y la amiga de Bobby, Connie, ayuda a los Hills mientras navegan en un mundo cambiante”.

Por si fuera poco, Mike Judge (Hank Hill), Kathy Najimy (Peggy Hill), Stephen Root (Bill Dauterive), Pamela Adlon (Bobby Hill), Johnny Hardwick (Dake Gribble) y Lauren Tom (Minh Souphanousinphone), también están involucrados en el proyecto, y es muy probable que le vuelvan a dar vida a sus respectivos personajes.

La idea del reboot no es algo totalmente inesperado. Desde el 2017, Judge y Daniels han intentado traer de regreso la serie, esto después de una reunión por el 20 aniversario que se llevó a cabo en el Sketchfest de ese año. Ahora solo nos queda esperar al estreno de esta nueva versión del clásico animado. En temas relacionados, se confirma Bad Boys 4. De igual forma, habrá un nuevo corto de Up.

Nota del Editor:

He de admitir que nunca vi King of the Hill y todo lo que sé de la serie lo sé por los memes. De esta forma, este es el momento perfecto para ver el reboot. No puedo decir que será algo malo o bueno, ya que nunca vi el trabajo original.

Vía: IGN