Nuevo corto de Up le dará al señor Fredricksen una nueva cita

El año pasado se lanzó una serie de cortos llamados La Vida de Dug, mismo que nos plantea qué ha pasado con los personajes de la película de Up, donde ahora el perro con traductor de voz es el protagonista. Y si bien no le ha ido bien en audiencia, se confirma que volverá con más segmentos que seguro le llamarán la atención a los más fanáticos.

Mediante las redes sociales Disney ha anunciado el corto de La Cita de Carl, mismo que le devolverá el papel principal al señor Carl, quien se ha quedado cuidando a Dug desde el final de la cinta. Sin embargo, ahora ha tomado la iniciativa de seguir adelante en la vida, por lo que ahora tendrá una cita con alguien después de lo sucedido con su esposa Ellie.

Grab the popcorn!🍿

Coming to @DisneyPlus in 2023 from Pixar:

🐶 Dug Days: Carl's Date

⚾️ Win Or Lose pic.twitter.com/2Y8JYv0Uc1 — Pixar (@Pixar) December 19, 2022

Se confirma que este nuevo corto hará aparición oficialmente el próximo 10 de febrero en Disney Plus. Plataforma que estará recibiendo contenido de lo más variado en los próximos meses. Se incluye a series nuevas como Secret Wars y hasta el regreso de Loki y The Mandalorian. También llama la atención el live action de Wendy y Peter Pan.

Para quienes no recuerden la historia inicial de Up: Se nos cuenta cómo se conocieron Carl y Ellie, unos chicos que desde niños quisieron vivir aventuras juntos, sobre todo con el sueño de visitar las Cataratas del Paraíso. Eso llevó a que crecieran y se casaran después. Todo para tener un final fatídico para Ellie, eso mismo hizo que Carl se aislara del mundo.

Si no has visto Up, está disponible en Disney Plus.

Vía: Disney

Nota del editor: Será interesante ver este nuevo corto, incluso para quienes pasaron de la serie, seguramente estarán pendientes por lo que significa la intro de Up. Ya veremos qué pasa el próximo 10 de febrero.