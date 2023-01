La compra de Activision Blizzard sigue dando mucho de qué hablar. Conforme la Comisión Europea se prepara para emitir un dictamen sobre este proceso, el vicepresidente de Microsoft ha acusado a Sony de mentir ante este organismo y, una vez más, la exclusividad de Call of Duty es el tema principal.

Recientemente, se descubrió que Sony, supuestamente, le mencionó a los reguladores que Microsoft podría mantener a Call of Duty en otras plataformas que no sean de PlayStation. Junto a esto, se señaló que Xbox podría perjudicar el rendimiento de la saga de Activision en otros lugares. Ante esto, Frank X. Shaw, Vicepresidente Corporativo de Comunicaciones de Microsoft, emitió una serie de tweets en donde comentó que esto es falso. Esto fue lo que dijo:

I hear Sony is briefing people in Brussels claiming Microsoft is unwilling to offer them parity for Call of Duty if we acquire Activision.

Nothing could be further from the truth.

1/4

— Frank X. Shaw (@fxshaw) January 28, 2023