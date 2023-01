Fans reaccionan al capítulo 3 de la serie de The Last of Us

El día de hoy y como cada semana, se ha estrenado un nuevo capítulo de la serie de The Last of Us, misma que ha gustado por la fidelidad al videojuego, pero también con los aspectos cambiados que hacen del programa una experiencia más llevadera. Y el último episodio ha dado de qué hablar debido a los temas que se tocan en la narrativa.

Spoilers adelante, no leer si no has visto el capítulo

En sí el episodio nos cuenta la relación de dos personajes secundarios del juego, los cuales ahora tienen casi todo el tiempo del capítulo, explicando la historia de un par de personas supervivientes que se enamoran. Nada de esto se vio en el juego, por lo que algunos fans han agradecido de contar con el trasfondo, y otros sienten que es algo que no debía explicarse.

Aquí algunos comentarios en redes:

El episodio 3 de 'The Last of Us' es la clara referencia de cómo cambiar una historia para una adaptación a televisión sin dejar de lado la esencia del juego y hacerla aún mejor. Bill y Frank, nos dieron un capítulo hermoso lleno de lágrimas y sonrisas. Una obra maestra. pic.twitter.com/M7iCLbUFuf — Emiliano Martínez ⚡️ (@emyzimm) January 30, 2023

El tercer capítulo de The Last of Us pic.twitter.com/gKRUuJV3kd — Auron (@auronplay) January 30, 2023

Como arrancamos el 3er episodio de the last of us // como lo terminamos pic.twitter.com/P3hdNTj7AN — tomás demichele (@bumbertobelez45) January 30, 2023

yo viendo como dicen que el capítulo 3 de the last of us es puro relleno e inclusión forzada, cuando en realidad, es otra de las maneras que muestran para justificar el accionar de Joel al final de la serie y su arco como personaje encontrando el propósito en un mundo sin moral.. pic.twitter.com/3kngvFGL9b — Chino3P ( oficial ) (@ChinolaRomero) January 30, 2023

la gente que se queja del episodio 3 de the last of us cuando se enteren de que ellie es lesbiana pic.twitter.com/mMaAt8HtP9 — 🐰 (@Iesseragirls) January 30, 2023

Ya vieron el episodio 3 de The Last Of Us ??? o todavía??, tomen aquí un poco de spoiler 🤪🤪🤪 pic.twitter.com/oh5upDFvue — Ed pero no Sheeran (@edperonosheeran) January 30, 2023

dios que aburrido el capítulo 3 de the last of us y lo digo yo que mire 9 temporadas de twd — 𝖒𝖎𝖑𝖎 (@mhkies) January 30, 2023

El episodio 3 de the last of us me parecio aburrido , inclusion forzada , empezo rebien y ya a la mitad me aburrio , era necesario todo ese cliche romantico de 2 homosexuales ? podian haberse ahorrado 30 min y hacerlo mas rapido , senti que no era the last of us #TheLastOfUsHBO — Ugly_Soul Solo (@Rengarss) January 30, 2023

¿Ya se puede decir que el cap de anoche de The Last Of Us estuvo más bien aburrido o van a seguir puteando al que opine que no fue una "obra de arte"? — Kouga. (@kougabxkurx) January 30, 2023

Recuerda que la serie de The Last of Us estrena nuevos capítulos cada domingo.

Vía: Twitter

Nota del editor: Personalmente siento que fue un capítulo agradable, no vimos mucha acción, pero tal vez tomar un descanso después de la muerte de Tess debía pasar sí o sí. Ya veremos cómo sigue la cosa el próximo domingo.