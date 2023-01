Han pasado casi ocho años desde el lanzamiento de Uncharted 4. Desde entonces, los fans han esperado algún tipo de información sobre el regreso de Nathan Drake. Aunque por el momento no hay algo oficial, tal parece que una nueva entrega en la serie podría ser anunciada dentro de poco, y un nuevo comercial de PlayStation tendría una pista al respecto.

Recientemente, PlayStation reveló un nuevo comercial, conocido como Live from PS5, el cual nos muestra algunas de las escenas más icónicas de Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok, Gran Turismo y otras series, en una versión live action. Sin embargo, hay un par de segmentos en donde se puede ver a una explorada, los cuales parecen no estar relacionadas con algún juego en el catálogo de la compañía.

De esta forma, el público ha señalado que esto bien podría ser un pequeño guiño a Uncharted 5. Recordemos que al final del último juego, Naughty Dog nos presentó a Cassie, la hija de Nathan y Elena, quien bien podría protagonizar el siguiente título en la serie.

Si bien Naughty Dog ha señalado que han dejado a la serie de Uncharted en el pasado, esto no significa que PlayStation se haya olvidado de esta propiedad. De esta forma, otro de los estudios de la compañía podría trabajar en una nueva entrega. Recordemos que desde hace varios años han surgido rumores y solicitudes de trabajo que apuntan a la existencia de Uncharted 5.

Por el momento, PlayStation no ha aclarado el misterio de este comercial, y es muy probable que no lo hagan. Solo nos queda esperar y ver si Uncharted 5 llegará en un futuro. En temas relacionados, Uncharted: Legacy of Thieves Collection tuvo el peor lanzamiento de PlayStation en PC. De igual forma, un reboot de la serie podría estar en trabajo.

Nota del Editor:

Un nuevo juego de Uncharted es algo que sucederá eventualmente. La serie es fenomenal y, aunque es probable que Naughty Dog no sea el encargado de este proyecto, esto no será un impedimento para que todos los fans de la serie le den una oportunidad a este título.

Vía: VGC