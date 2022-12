Muchos se preguntan qué sucederá con la serie de Uncharted. Considerando que Naughty Dog está enfocado en The Last of Us y el multiplayer en este mundo, los fans se han resignado a esperar. Sin embargo, un nuevo reporte ha señalado que un reboot de las aventuras de Nathan Drake ya está en camino, pero sus creadores no estarían involucrados.

De acuerdo con información de The Leak, PlayStation ha dado luz verde a un reboot de Uncharted. Lamentablemente, parece que Naughty Dog no estaría a cargo de este proyecto. Sin embargo, sí proporcionarían algún tipo de apoyo a quiénes lleven las riendas en un futuro. Por último, se ha llegado a mencionar que este juego aún está en una etapa de desarrollo muy temprana, por lo que tendríamos que esperar bastante antes de ver algo concreto.

Junto a esto, por el momento se desconoce qué equipo estaría a cargo de este reboot. Recordemos que hace tiempo, Bend Studios, responsables por Days Gone, propusieron justamente un reboot de Uncharted, pero su idea fue descartada. Por su parte, ni PlayStation o Naughty Dog han hablado sobre este rumor, y es muy probable que no lo hagan.

En temas relacionados, una montaña rusa de Uncharted ya está en construcción. De igual forma, este es nuestro gameplay de Uncharted 4 en PC.

Nota del Editor:

La idea de un reboot es algo que no suena tan descabellado. Aunque bien se pudo hacer un Uncharted 5 con Nathan y su hija, algo como el soft reboot de God of War en 2018, empezar desde cero tampoco es algo que sea malo. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá.

Vía: The Leak