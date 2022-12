Director de Days Gone indica quienes serían los responsables de las malas críticas

Desde su lanzamiento inicial, Days Gone es un juego que no logró lo que Sony esperaba, pues en en inicio se le mostró como uno de los siguientes grandes juegos de PlayStation, que al final no captó la atención de todos. Y ahora, el director del videojuego ha tratado de colocar las ideas del por qué dicho fracaso y ha llegado a una especie de conclusión anticipada.

Mediante la cuenta oficial de Twitter, un fanático le ha preguntado a John Garvin sobre qué es lo piensa acerca de las reseñas negativas del juego, después de todo para algunos les ha parecido una obra decente. Ahí es donde marcó tres puntos en concreto: el primero son los detalles de rendimiento, el segundo que la crítica no probó realmente el juego y el último, teniendo jueces woke que no soportaban a un motero blanco rudo.

Vale la pena mencionar, que de momento no se puede acceder al tweet del creador, dado que se ha limitado a quienes pueden ver su publicación, esto para evitar posibles represalias con dicho sector mencionado. Sin embargo, la captura del mismo fue compartida por distintos medios que en su momento lograron visualizarlo.

Ante esto algunos usuarios demostraron el respeto que se le tiene al videojuego, y también comentando que el incluir la palabra woke podría haber estado de más en la oración contestada. Sin embargo, Garvin contestó que si un crítico se opone a un personaje por políticas de identidad, no habría opción que denominarlo como woke según su criterio.

Vía: VGC

Nota del editor: Tampoco es que Days Gone tenga pésimas calificaciones en Metacritic, aunque es posible que merezca un poco más de puntaje. Después de todo es un lanzamiento decente de PlayStation y se ha valorado más en estos días.