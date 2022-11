Petición para hacer Days Gone 2 alcanza muchas más firmas

Actualmente los fans de PlayStation consideran que hay un juego al que no se le valoró tanto como debía ser, y ese es Days Gone, desarrollo de Bend Studio que no alcanzó las ventas que Sony esperaba. Tras no escuchar nada de una secuela, los fans empezaron a reunir firmas para mostrar su interés, y al parecer casi se ha llegado a un nuevo hito importante.

En la petición que sigue vigente en la página de Change.org, se puede ver que para estos momentos ya casi se llega a las 200,000 firmas, mismas que estarían confirmando lo tanto que se busca una segunda parte. Aunque con estos números Sony tal vez no estaría tan interesada, después de todo están buscando que se vendan millones y no solo miles de copias.

Esto es lo que dice en la descripción de la petición:

Hay millones de personas que quieren que Sony PlayStation apruebe Days Gone 2. Quiero que todos los fans firmen esta petición. No pueden simplemente desconectar un juego tan increíble que terminó con un suspenso.

Para quien aún no ha probado Days Gone, esta es su sinopsis:

Days Gone es un título desarrollado por Bend Studio y distribuido por Sony en exclusiva para PlayStation 4. Se centra en la historia de Deacon St. John, un motero maleante que aprende a sobrevivir en el fin del mundo.

Recuerda que el juego está disponible en PS4.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Yo también considero que el juego es bastante divertido, para nada un GOTY, pero llegó en un año que debíamos esperar mucho para que se lanzara Death Stranding. En fin, Bend Studio está ocupado por ahora, así que habrá que esperar.