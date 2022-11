No es un secreto que God of War: Ragnarok era uno de los juegos más esperados de 2022. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que esta entrega se ha convertido en el lanzamiento más exitoso para la serie, con más de cinco millones de copias vendidas en su primera semana.

De acuerdo con PlayStation, God of War: Ragnarok logró vender 5.1 millones de copias en su primera semana. Es así que el juego más reciente de Santa Monica no solo se ha convertido en el lanzamiento más exitoso para la serie de God of War, sino que es el lanzamiento más exitoso para un título first party de Sony.

“¡Felicitaciones a @SonySantaMonica por hacer de God of War Ragnarök el juego de lanzamiento first party más vendido en la historia de PlayStation!”

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

God of War: Ragnarok no solo fue uno de los juegos más esperados de 2022, sino que obtuvo calificaciones perfectas por parte de múltiples medios, lo cual convenció de comprar esta entrega a todos los que aún tenían dudas sobre la secuela. Recordemos que The Last of Us Part II previamente gozaba de ser el lanzamiento más exitoso de un first party de Sony.

En temas relacionados, director de God of War: Ragnarok habla sobre las posibilidades de ver un DLC para este título. De igual forma, al director le encantaría trabajar en un nuevo Castlevania.

Nota del Editor:

El hype fue real, y las expectativas se cumplieron. Aunque por el momento aún no acabo el juego, las poco más de seis horas que llevó han sido espectaculares, y soltar el control se ha convertido en algo casi imposible. Probablemente, sí es mi juego del año.

Vía: PlayStation