Con God of War: Ragnarok en las manos del público, muchos se preguntan cuál será el siguiente juego de Santa Monica. Aunque se ha mencionado que el estudio está trabajando en múltiples proyectos secretos, Eric Williams, director de la más reciente aventura de Kratos, ha señalado que le encantaría trabajar en un juego de Castlevania.

En una reciente entrevista en el podcast de Kinda Funny Games Spoilercast, Williams mencionó que si Konami está dispuesto a licenciar la serie de Castlevania, le encantaría trabajar en una nueva entrega de la icónica franquicia japonesa. Esto fue lo que comentó:

“Ustedes pueden hacer que suceda, porque tienen la audiencia del mundo aquí… No sé qué haré a continuación, pero si alguien me da esa licencia de Castlevania, nos encantaría hacerla”.

Recordemos que previos reportes han señalado que Konami está dispuesto a licenciar sus propiedades a múltiples desarrolladores. Esto recientemente lo vimos con Silent Hill, en donde equipos como Bloober Team están a cargo del futuro de la serie. Es así que no se descarta que esto también suceda con Castlevania. Sin embargo, la participación de Williams es uno de estos proyectos suena más difícil.

La última vez que vimos una nueva entrega de Castlevania fue Lords of Shadow 2 en 2014. Desde entonces, hemos visto múltiples colecciones que le han dado la oportunidad a un nuevo público de experimentar las aventuras de la familia Belmont. En temas relacionados, aquí puedes ver nuestro gameplay de Symphony of the Night. De igual forma, este es el mod más extraño de God of War.

Nota del Editor:

La idea de un nuevo Castlevania es algo que los fans han estado esperando por años. La serie necesita regresar. Si bien un juego de un alto nivel con un director como Eric Williams suena como algo impresionante, es muy probable que la siguiente vez que veamos a los Belmont sea con una experiencia menor.

Vía: VGC