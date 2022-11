Bullet Train llegará a Netflix el próximo mes

Durante el verano, Bullet Train, película protagonizada por Brad Pitt, se robó la atención del público, y logró recaudar más de $240 millones de dólares en la taquilla. Ahora, recientemente se confirmó que esta cinta llegará a Netflix a principios del próximo mes de diciembre.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se reveló que Bullet Train estará disponible en Netflix a partir del próximo 3 de diciembre. Sin embargo, es importante mencionar que por el momento esto solo se ha confirmado para Estados Unidos, y actualmente se desconoce cuándo es que esto sucederá en el resto del mundo.

Bullet Train starring Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, and @sanbenito arrives December 3 on Netflix (in The US). pic.twitter.com/60FdhM6Bjw — Netflix (@netflix) November 21, 2022

Bullet Train es una película de acción dirigida por David Leitch, quien también tuvo este puesto en Deadpool 2. Además de Brad Pitt, la película cuenta con la participación de Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Joey King, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martinez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, y más.

Recuerda, Bullet Train llegará a Netflix en Estados Unidos el próximo 3 de diciembre de 2022. En temas relacionados, puedes checar el nuevo tráiler de Avatar: The Way of the Water aquí. De igual forma, este es el nuevo vistazo de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Nota del Editor:

Bullet Train es una película sumamente divertida. Aunque por el momento Netflix de nuestra región no tiene esta cinta disponible en su catálogo, es muy probable que el resto del mundo también reciba este largometraje dentro de poco. Solo nos queda esperar.

Vía: Netflix