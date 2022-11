Como seguramente ya lo saben, Sony ha emitido varios documentos en donde señala los peligros que podría traer a la industria la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Aunque algunos de estos comunicados no han salido a la luz pública, la Autoridad Británica de Competencia y Mercados, o CMA por sus siglas en inglés, recientemente compartió uno de estos documentos.

La CMA ha publicado un documento que Sony compartió el pasado mes de octubre, en donde se señalan las preocupaciones que tiene PlayStation ante el posible monopolio que ocasione la compra de Activision Blizzard, así como el sistema de Xbox Game Pass. Al respecto, se mencionaron tres grupos que resultarían afectados en un futuro. Uno de estos son los jugadores:

“Los consumidores se verán perjudicados. A corto plazo, es posible que los jugadores de PlayStation no tengan acceso a Call of Duty y se vean obligados a gastar £450 para jugar títulos de su franquicia favorita en una plataforma que de otro modo no comprarían. En el medio plazo, un número significativo de jugadores de PlayStation podría cambiarse a Xbox o suscribirse a Game Pass, y este escenario permitiría a Microsoft subir los precios de sus consolas, aumentar el precio de suscripción de Xbox Game Pass, reducir sus esfuerzos para innovar su oferta y hacer crecer la industria de los videojuegos”.