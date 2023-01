Se filtran imágenes del multiplayer de Horizon Zero Dawn

Como ya se sabe, la saga de Horizon está lejos de terminar, eso se debe a que este mismo año se va a lanzar un DLC para Forbbiden West, así como la experiencia de realidad virtual, Call of The Mountain. Sin embargo, ya se ha hablado de que habrá una experiencia multijugador, y al parecer imágenes de este proyecto ya se filtraron en las redes sociales.

El contenido salió a la luz a través de la comunidad subreddit oficial del juego y u/BirdonWheels, quien dice que las imágenes fueron supuestamente tomadas en el verano de 2020, donde se habla que e incluye una opción de “unirse a PC” y “unirse a PS4”. Eso quiere decir, que posiblemente se lance tanto para consolas y también para PC.

Para estos momentos el video ha sido retirado por derechos de autor, pero según las descripciones de medios en inglés, el video muestra principalmente los entornos del juego, los personajes, los enemigos y las skins. A esto se le suma que el arte es un poco distinto a la franquicia principal, mismo que pudo haber cambiado, dado que el alfa ta tiene tres años.

Aquí una imagen:

Recuerda que por ahora el multiplayer de Horizon no se ha revelado oficialmente.

Vía: Eurogamer

Nota del editor: Parece que este juego es parte del nuevo camino que quiere tomar PlayStation, dado que también se está preparando un juego de este tipo pero para The Last of Us.