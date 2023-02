Cuando el PlayStation 5 llegó al mercado, los usuarios de PS Plus recibieron acceso a la PlayStation Plus Collection, una galería con 20 juegos para descargar sin costo adicional. Aunque muchos esperaban que eventualmente más títulos se sumarán a la colección, este no fue el caso, y nunca lo será. El día de hoy se ha revelado que esto llegará a su fin en un par de meses.

Para ser específico, el próximo 9 de mayo, la PlayStation Plus Collection desaparecerá del PS5. Sin embargo, todos los juegos redimidos aún estarán disponibles después de esta fecha, siempre y cuando sigas pagando una suscripción a PS Plus. De esta forma, tienes poco más de tres meses para descargar los 20 títulos que aquí se encuentran.

La PlayStation Plus Collection está conformada por 10 títulos first party, y otros 10 third party. Aquí encontramos:

-Bloodborne

-Days Gone

-Detroit: Become Human

-God of War

-Infamous Second Son

-Ratchet and Clank

-The Last Guardian

-The Last of Us Remastered

-Until Dawn

-Uncharted 4: A Thief’s End

-Batman: Arkham Knight

-Battlefield 1

-Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

-Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

-Fallout 4

-Final Fantasy XV Royal Edition

-Monster Hunter: World

-Mortal Kombat X

-Persona 5

-Resident Evil 7 biohazard

Algunos de estos títulos ya no son tan populares, como Mortal Kombat X y Call of Duty: Black Ops III, pero aquí encontramos grandes joyas, como Persona 5 y Resident Evil 7. Es así que si aún lo haces, este es el momento perfecto para descargar esta colección. En temas relacionados, nuevas rebajas llegan a la PlayStation Store. De igual forma, parece que Uncharted 5 ya estaría en desarrollo.

Nota del Editor:

Es una lástima que algo con tanto potencial, como la PlayStation Plus Collection llegue a su fin de una forma tan antiasmática. Incluso es posible que aquellos que compraron un PS5 en el último, seguramente ni siquiera saben sobre este beneficio.

Vía: PlayStation