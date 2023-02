Pese a presentar notables cambios en comparación con el juego, el tercer capítulo de la serie de The Last of Us ha sido aclamado como el mejor del show hasta el momento. Sin embargo, la historia de amor entre Bill y Frank no ha sido del agrado de muchas personas, ya que este episodio ha sido atacado por el infame review bombing.

Actualmente, el tercer capítulo de The Last of Us cuenta con una calificación de 7.9 en IMDb. Aunque esto puede verse como una recepción positiva para muchos, su puntaje es menor al 9.2 y 9.3 que generaron los primeros episodios de la serie. ¿La razón? Bueno, más de 27 mil usuarios han otorgado una sola estrella en esta ocasión, y la homofobia es el principal responsable.

La mayoría de las más de 27 mil reseñas de solo una estrella han señalado que este capítulo tiene una “agenda”, “complace” a un público en específico, tiene “motivos alternativos”. Considerando que en la serie vemos abiertamente la relación entre Bill y Frank, muchos comentarios están plagados de opiniones homofóbicas.

Afortunadamente, el tercer capítulo de The Last of Us también ha recibido calificaciones perfectas por más de la mitad de los usuarios que se han tomado el tiempo de compartir su opinión en este sitio. En temas relacionados, se revela por qué la historia de Bill y Frank cambió en la serie. De igual forma, ¿The Last of Us solo tendrá dos temporadas?

Nota del Editor:

Es lamentable que existan personas que tengan este tipo de reacciones. El tercer capítulo fue hermoso, y nos mostró una relación entre dos hombres que, con la excepción del contexto, está libre de alguna tragedia, y en su lugar nos presenta momentos adorables que nos hacen creer que el amor sí se puede encontrar en todos los lados posibles.

