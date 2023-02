Durante el fin de semana, Pedro Pascal apareció en Saturday Night Live y, como ya es una costumbre con este tipo de participaciones especiales, protagonizó una serie de sketches que no solo hacen referencia a su trabajo como actor, sino a alguna situación del momento. Es así que el encargado de Joel en la serie de The Last of Us se convirtió en Mario para el tráiler de la serie live action de Mario Kart para HBO.

Como una sátira del tipo de producciones a cargo de HBO, SNL nos presentó un sketch que básicamente combina a The Last of Us y Mario Kart, en donde podemos ver a Mario, interpretado por Pedro Pascal, escoltar a la Princesa Peach por un mundo infestado por zombis.

Lo que más llama la atención, es la atención al detalle. El hecho de que aparezca la mansión de Luigi’s Mansion, deja en claro que la persona encargada de escribir este sketch ha jugado, y tiene una idea clara del público al que se dirige. Lejos han quedado los chistes en donde claramente los encargados no sabían de lo que estaban hablando.

En temas relacionados, se adelanta el estreno del siguiente capítulo de The Last of Us. De igual forma, este es el póster oficial de la película de Super Mario Bros.

Nota del Editor:

Al igual que otros sketches de SNL en los últimos años, la idea de fusionar el mundo de Mario y The Last of Us es algo que no tiene mucho sentido, y da pie a una serie de chistes que, en el mejor de los casos, simplemente te sacan una pequeña sonrisa por las actuaciones, y no tanto por el guion.

Vía: SNL