Liberan el póster oficial de Super Mario Bros. La Película

Los días han estado pasando rápidamente y eso significa, que muchos jugadores están ansiosos por el mes de abril y claro, el inminente estreno de Super Mario Bros. La película, cinta que hace su debut tras el intento fallido de live action. Desde que llegó su primer avance hace algunos meses, la expectativa ha estado al máximo, misma que la propia Nintendo ha levantado.

Mientras hacemos espera de la filmación, ya han salido distintas promocionales en algunos medios, como juguetes para la Cajita Feliz de McDonald ‘s, así como la revelación de las figuras por parte de Jakks Pacific. Y ahora, la cuenta oficial de sus creadores compartió el póster oficial que reúne a todos los personajes en un solo lugar, mismo que es enorme.

Chécalo acá:

Check out the official poster for The Super Mario Bros. Movie! We're getting closer to the release, look forward to it in theaters soon! #SuperMarioMovie pic.twitter.com/7cFresSBmo

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 3, 2023