Si bien Hogwarts Legacy está a solo unos días de distancia, y las reseñas del juego dejan en claro que un producto de calidad nos espera, las polémicas sobre este título siguen activas. Debido a sus controversiales opiniones sobre la comunidad transgénero y LGBT+, J.K. Rowling, autora de Harry Potter, ha ocasionado que parte de los fans de esta obra estén en contra del nuevo título de Avalanche Software. Ahora, a las protestas se han sumado varios streamers, quienes ahora han señalado a Twitch por sus acciones.

Como parte de la campaña publicitaria de Hogwarts Legacy, Twitch tiene anuncios sobre el juego. Sin embargo, a varios streamers no le ha gracias que los usen para promocionar un producto que no apoyan. De esta forma, algunas personas, como Veronica ‘Nikatine’ Ripley, han llamado a un boicot en contra de esta plataforma, algo que otros streamers han apoyado. Esto fue lo que comentó Erin Reed, quien se ha sumado a esta medida:

If you stream on twitch, please consider signing off on this and pausing while Hogwarts Legacy ads are running. It would mean a lot to solidarity as attacks on the community are at an all time high. https://t.co/Hsp9uCMVkQ

